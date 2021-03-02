Евровидение-2021 сменит формат

https://static.news.ru/photo/6276800c-7b78-11eb-8787-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы конкурса «Евровидение-2021» рассказали, в каком формате пройдёт фестиваль в новом году. Новые правила введены из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщили организаторы, участники конкурса должны будут соблюдать социальную дистанцию, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. Гостям Евровидения из других стран также будет рекомендовано соблюдать самоизоляцию за пять дней до отправления в Нидерланды. Кроме того, максимум за 72 часа до полёта у них на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус.

При этом количество людей в делегациях будет сокращено. Делегации из других стран должны будут оставаться в отеле во время, когда они не репетируют и не участвуют в шоу. На площадке смогут присутствовать 500 журналистов, ещё 1000 смогут работать в онлайн-пресс-центре.

Работники сцены, артисты и журналисты будут регулярно сдавать тест на коронавирус. Это необходимо, чтобы предотвратить передачу вируса во время мероприятия.

Если кто-то получает положительный результат [теста на коронавирус], вступает в силу наш протокол изоляции, — сообщил представитель голландских организаторов конкурса Ситсе Баккера.

Он добавил, что если из-за этого участник не сможет выступать вживую, будет использована резервная запись. Однако пока неизвестно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители.

Как писал NEWS.ru, поэт Карен Кавалерян, который написал тексты восьми песен для исполнителей Евровидения из пяти разных стран, заявил, что английский язык является универсальным для конкурса. По его словам, нет разницы, на каком языке петь, поскольку важен посыл, который артист хочет донести. Поэт призвал не политизировать конкурс и английский язык.

В 2021 году Евровидение пройдёт в Нидерландах с 18 по 21 мая. Пока неизвестно, кто поедет на конкурс от России. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие пройдёт с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить онлайн.