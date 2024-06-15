Актриса Евгения Лоза показала длинные ноги в мини Актрису Евгению Лозу заподозрили в фотошопе после новых снимков в мини

Фото: Социальные сети

Евгения Лоза

39-летняя российская актриса театра и кино Евгения Лоза, известная зрителям по сериалам «Мотыльки» и «И падает снег...» показала поклонникам свои длинные ноги. Фотографии в открытом наряде девушка опубликовала на свой странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимках Лоза позирует в мини-юбке и футболке. Образ дополняют кроссовки, клатч и очки.

Лето это: гулять долго, красиво и удобно, — коротко подписала артистка пост.

Поклонники оставили десятки комментариев: «Ослепительно выглядите», «Изящная статуэтка», «Очень красивые ноги». Однако некоторые предположили, что Лоза воспользовалась фотошопом.

Недавно супруга российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова пришла на вечеринку в Марракеше в откровенном наряде. 37-летняя мать четверых детей облачилась в золотой металлический топ с асимметричным вырезом и коричневую юбку, подчеркивающую стройную фигуру.

Стилист, имиджмейкер и основательница фешен-маркетингового агентства в Нью-Йорке Вероника Лемле рассказала, что вырез в форме треугольника (V-образный) и вертикальные полоски способны скрыть недостатки фигуры и преподнести ее в лучшем свете. По ее словам, вырез подчеркивает грудь, визуально делая шею длиннее и стройнее, а полоски стройнят, вытягивают и делают фигуру более пропорциональной.