Евгения Дидюля рассказала о пожаре в доме родителей

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Бывшая супруга гитариста Валерия Дидюли Евгения рассказала, что пожар в доме её родителей произошёл не случайно. По итогам проведённой экспертизы было установлено, что это был поджог.

По словам Евгении Дидюли, она обнаружила на крыльце родительского дома обугленную книгу с неоднозначным заголовком: «Как муж отучил жену от сказок».

По результатам независимой экспертизы дом моих родителей загорелся не сам. Это был поджог, — написала Дидюля в социальной сети.

Она также добавила, что впереди результаты государственной экспертизы, которые прольют свет на обстоятельства произошедшего. Бывшая супруга гитариста подчеркнула, что очень благодарна тем, кто поддерживает её в этот непростой период жизни.

Евгения Дидюля рассталась со своим мужем в октябре 2020 года. По её словам, музыкант ей постоянно изменял. В этом браке родилась дочь Арина, девочке исполнилось семь лет.

Ранее NEWS.ru писал, что советский и российский актёр Александр Ширвиндт рассказал об опасной болезни своего друга, актёра Андрея Миронова, который скончался в возрасте 46 лет.

По словам Ширвиндта, у артиста было диагностировано очень серьёзное заболевание — «аневризма», однако от операции, которая могла бы его спасти, Миронов напрочь отказался. Стоит отметить, что актёр часто жаловался друзьям на головные боли, которые одолевали его.