Цыганов объяснил свою нелюбовь к постельным сценам

https://static.news.ru/photo/b7e92de4-f416-11ea-8f38-fa163e074e61_660.jpg Евгений Цыганов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Многодетный актёр Евгений Цыганов признался, что не любит сниматься в постельных сценах. Однако если возникнет такая необходимость, то он готов на них согласиться.

По словам актёра, он не будет отказываться от роли только потому, что там есть интимные сцены. Цыганов также рассказал, что недавно посмотрел одну кинокартину, где герои постоянно целуются, и пришёл к выводу, что фильм был бы намного чувственнее, если бы таких сцен было бы поменьше.

Кажется, Жан-Люк Годар высказал такую мысль: «Последнее, что может режиссер рассказать о любви, — это поцелуй», — сказал он в интервью «Собеседнику».

Актёр признался, что не любит рассказывать о своей жизни и не понимает тех людей, которые позволяют себе зарабатывать, сочиняя и распространяя про него всякую ересь.

Мне слишком дорого то, что со мной происходит, чтобы об этом много распространяться, — отметил он.

В 2015 году стало известно о расставании актёра Евгения Цыганова со своей супругой Ириной Леоновой, когда та носила под сердцем седьмого ребёнка. Тогда артист ушёл к актрисе Юлии Снигирь. После произошедшего на Снигирь посыпались гневные упрёки в разрушении семьи. Сама актриса не считает себя виноватой. По её мнению, у пары произошёл крах отношений, к которому она не имела никакого отношения. Она также уверена, что Ирина Леонова не держит ни на кого обиды и не является жертвой. Как отметила актриса, Ирина — самодостаточный и сильный человек, она живёт жизнью, которой хочет жить, писал NEWS.ru.