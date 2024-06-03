Евгений Цыганов показал фото жены без одной детали Актер Евгений Цыганов показал фото жены Юлии Снигирь без макияжа и в футболке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Российский актер Евгений Цыганов показал подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) супругу актрису Юлию Снигирь без макияжа. Артист редко публикует на своей странице фото жены, но в этот раз сделал исключения по случаю дня рождения — 2 июня ей исполнился 41 год.

На снимке Юлия смотрит на стоящий перед ней торт с зажженными свечами. Волосы убраны назад, а на лице ни грамма макияжа. Кроме того, она отказалась от вечернего платья и облачилась в светлую футболку.

Цыганов и Снигирь поженились в 2019 году. К тому времени у них уже был трехлетний сын Федор.

Ранее беременная солистка группы A'Studio Кети Топурия показала свою фигуру. Артистка позировала перед зеркалом в спальне в облегающем платье и удлиненном кардигане. Ее образ дополняли плетеная сумка, солнцезащитные очки, часы и мягкие тапочки. 37-летняя артистка не раскрывает подробности своего интересного положения, но, судя по публикации, скоро она сообщит радостную новость. Топурия станет мамой в третий раз. Это ее второй брак, она замужем за бизнесменом.