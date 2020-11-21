Эвелина Хромченко назвала главный антитренд сезона

https://static.news.ru/photo/f7728a76-2c99-11eb-ad00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко рассказала, как создать актуальный образ, и назвала главный антитренд сезона.

Возлюбленный участницы проекта по имени Владислав раскритиковал наряд от «народного стилиста», состоящий из лёгкого платья и куртки-косухи.

Мне не нравится. Это два разных мира! — прокомментировал он.

Однако Хромченко не поддержала мнение мужчины, отметив, что именно на сочетании двух разных миров строится стилистическое решение любого модного комплекта. По её словам, принципы современной стилизации основываются на единстве и борьбе противоположностей.

Этот комплект прекрасен тем, что в нём есть необходимый баланс противоположностей, который так раздражает ортодоксально настроенных в отношении женской моды мужчин. Не удивительно, что вы так реагируете, ведь ваше традиционное представление о прекрасном диктует вам единство стиля, — подчеркнула она.

Ведущая отметила, что образы в едином стиле стали откровенным антитрендом и «дико не модными», так как мода сделала новый виток.

Как писал NEWS.ru, ранее Хромченко рассказала, что белые сапоги, завоевавшие популярность в прошлом году, не теряют актуальности. По её словам, при покупке белых сапог, ботинок или туфель следует обратить внимание на оттенок сумочки в пару к ним.