Эвелина Бледанс не может поверить в «метаморфозы» Зеленского Эвелина Бледанс заявила, что Зеленский превратился из юмориста в агрессора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Владимир Зеленский, став президентом Украины, из юмориста превратился в агрессора, заявила aif.ru актриса Эвелина Бледанс, общавшаяся с ним до прихода к власти. По словам артистки, раньше он был «человеком, который смешил, был душой компании, всех любил». Однако теперь Зеленского все «ненавидят за страшные вещи», добавила она.

Для меня удивительно, как могли произойти такие метаморфозы. <...> Зеленский был тем человеком, который смешил, который был душой компании, который всех любил. И никогда никому больше не будут интересны ни его шутки, ни его актерский талант – теперь он агрессор, который сотворил то, что невозможно назвать человеческими поступками, — объяснила Бледанс на IV Открытом российском фестивале патриотического кино «Малая земля».

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что режим Зеленского привел страну к катастрофе. По его словам, глава государства пять лет назад получил шанс изменить страну, но не воспользовался им.

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров до этого отметил, что следующей ступенью карьеры Зеленского может стать Народный трибунал Донбасса. Он утверждает, что рано или поздно украинскому президенту придется ответить за содеянное.