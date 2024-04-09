«Этого не отнимешь»: Николай Агутин назвал секрет популярности Пугачевой Композитор Николай Агутин назвал талант Пугачевой секретом ее популярности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Российский композитор Николай Агутин, отец певца Леонида Агутина, считает, что секрет популярности Аллы Пугачевой заключается в ее таланте и способности приковать к себе все внимание зрителей. В беседе с «МК» он также отметил, что у Примадонны «шикарная» подача.

Главный секрет Аллы в том, что она — талантливый человек. Этого не отнимешь. Когда Алла выходит на сцену, она приковывает все внимание зрителей, — сказал Агутин, который знаком с Пугачевой больше 40 лет.

Композитор поделился воспоминаниями о работе певицы в его ансамбле «Веселые ребята», где она исполняла песню «Посреди зимы». Агутин признался, что всегда спешил в зрительный зал, чтобы послушать ее.

Она умела так [песню «Посреди зимы»] спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа. Подача у нее шикарная! — отметил он.

Агутин также рассказал, что сейчас контакты с Пугачевой не поддерживает и даже не имеет номера ее телефона, поэтому с предстоящим юбилеем певицу поздравить не сможет.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о Пугачевой. Он утверждает, что эта лента призвана обелить репутацию Примадонны, называвшей россиян «рабами и холопами».