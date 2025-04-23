«Это звучит гордо!»: Лазарев неожиданно ответил экс-супруге на оскорбление Лазарев согласился со словами Кудрявцевой, которая назвала его скуфом

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Сергей Лазарев на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ»

Российский певец Сергей Лазарев на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» дружелюбно отреагировал на слова своей экс-супруги и телеведущей Леры Кудрявцевой, назвавшей его «скуфом». Артист заявил, что согласен с этим определением, отметив, что «это звучит гордо», передает «7Дней.ру».

Лазарев и Кудрявцева сидели на мероприятии за одним столиком и много общались. Знаменитости подшучивали друг над другом, а когда певец вышел на сцену, телеведущая тут же бросилась танцевать. После гала-ужина Лазарев с юмором отреагировал на слова бывшей жены. Он дал понять, что не обижается на Кудрявцеву и сохраняет с ней теплые отношения.

Да, я скуф! И это звучит гордо! А Лера, она... Просто лучшая! — сказал он после выступления.

Ранее Кудрявцева в эфире на НТВ послала критика Сергея Соседова, кинула в него подушкой и покинула свое место в жюри шоу «Суперстар». Причиной этому стало выступление Сергея Челобанова с песней Юры Шатунова «Грезы», которое произвело впечатление на всех членов жюри, за исключением Соседова. Кудрявцева не приняла критику композиции, отметив, что Челобанов сделал «нереальную» постановку.

До этого Кудрявцева рассказала, что ее 82-летняя мать, пережив инсульт, сохранила отличную память. При этом она сама может похвастаться лишь забывчивостью, пошутила знаменитость.