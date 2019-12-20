https://static.news.ru/photo/9faa9aae-23ee-11ea-8d43-fa163e074e61_660.jpg Владимир Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске назвал виновных в его конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным. Как заявил Владимир Фриске, скандал раздули журналисты, спровоцировав его на необдуманные высказывания.

Это вы во всём виноваты. Пишете гадости, — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro и кинул трубу.

Недопонимание между мужчинами возникло после критики Пригожиным в адрес сестры Фриске Натальи. Её задели слова продюсера о копировании образа Жанны и зарабатывании денег на её памяти. Желая защитить дочь, Владимир Фриске позвонил Пригожину и наговорил много неприятных вещей.

Как заявил сам продюсер, после этого он начал понимать Дмитрия Шепелева, ведь он всего лишь высказал мнение, что надо не копировать кого-то, а искать свой собственный путь на сцене. Но отец Фриске не понял смысла сказанного и пригрозил «приехать с винтовкой», писал NEWS.ru.