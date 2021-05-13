«Это всё чушь»: Соседов ответил пожелавшей судиться с ним Наргиз

https://static.news.ru/photo/6b46d65e-b3e6-11eb-b8d1-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на заявление Наргиз Закировой, которая собралась подать на него в суд, пишет Teleprogramma.pro.

Соседов отметил, что не знает, о чём идёт речь. По его словам, он ничего не писал и не говорил о пожелавшей судиться с ним певице.

Для меня это что-то странное. Может, у неё не всё в порядке с головой. Бывают разные ситуации. Это всё чушь и ерунда. Я про неё никогда и ничего не говорил. Понятия не имею, что и как случилось, — поделился критик.

Он объяснил, что даёт журналистам комментарии по разным поводам. При этом Соседов назвал ситуацию с Наргиз смешной.

Она собирается подавать иск на частный разговор? Я могу в частном телефонном разговоре сказать, что хочу. Мы с ней лично не знакомы. Никогда не встречались, — подчеркнул он.

Критик заявил, что ему даже интересно, что же он сказал о певице. Он добавил, что заявление Наргиз — абсурд и инсинуации, которые нельзя обсуждать всерьёз.

Ранее Закирова в Instagram заявила, что приняла решение судиться с Сергеем Соседовым и журналистом Отаром Кушанашвили. Артистка подчеркнула, что последние семь лет она воюет исключительно с мужчинами, которые постоянно критикуют и мешают работать. При этом, по её словам, многие из них даже прибегают к помощи авторитетных олигархов при местной власти, чтобы ей насолить.