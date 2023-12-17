«Это уже не смешно»: за что критикуют Бузову, как она приструнила хейтеров Певица Ольга Бузова заверила, что на концертах поет вживую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская телеведущая Ольга Бузова приструнила хейтеров. За что критиковали артистку, что она ответила недовольным?

За что критикуют Ольгу Бузову

В комментариях в социальных сетях над артисткой часто подшучивают из-за ее песен, а некоторые хейтеры сомневаются в вокальных данных звезды. В недавнем интервью Бузова заявила, что подобные высказывания уже устарели и перестали быть смешными.

«Про меня до сих пор шутят, что я не умею петь, что не попадаю в ноты. Это уже не смешно, это уже не интересно. Это делают те, кто застрял своим юмором в 2017 году», — возмутилась певица.

По словам исполнительницы, на всех ее концертах собирается полный зал. Бузова подчеркнула, что на сольных концертах выступает без фонограммы и поет вживую, о чем знают все ее фанаты.

«Все мои поклонники знают, что я на сольных концертах пою вживую. Кому нужно, тот знает всю правду и видит мою работу», — резюмировала певица.

Когда Ольга Бузова начала петь

Вокальная карьера артистки началась в 2011 году. Первым синглом Бузовой стала песня «Не забывай», которую она исполнила вместе с рэпером T-Killah. В 2016 году артистка выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев». В первые два дня композиция попала на первое место чарта iTunes в России.

Всего звезда записала три студийных альбома: «Под звуки поцелуев» (2017), «Принимай меня» (2018) и «Вот она я» (2021 год). Бузова гастролировала с одноименными шоу. В дальнейшем артистка баловала поклонников отдельными треками вне альбомов.

В 2017 году на одном из концертов певица спросила фанатов, хотят ли они, чтобы она прекратила выступать. Публика хором ответила «да». Бузова призналась, что не была готова к такому.

«Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы так настаиваете... Прямо сейчас, здесь я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!» — сказала исполнительница, но оговорилась, что сделает это только после того, как получит все существующие премии.

В 2023 году звезда представила три композиции — «Заплачу», «Верни» и «Позови». В декабре Бузова получила первую награду в сольной карьере на фестивале «Песня года».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Кто хвалил Ольгу Бузову

Недавно Бузова заявила, что обладает диапазоном голоса в три октавы. Такими вокальными данными обладал британский вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри, также три октавы может взять американская певица Леди Гага.

«Ну, в общем, теперь я знаю, что у меня три октавы», — сообщила звезда журналистам.

Певица Люся Чеботина рассказала, что ее всегда вдохновляет Бузова. По ее словам, звезда не пытается казаться и в этом заключается ее уникальность.

«Меня всегда вдохновляла Оля [Бузова]. Мне всегда хотелось быть такой, как она, на 360, проявлять себя во всех сферах жизни. <...> То, как она танцует, как двигается, как поет, как растет, как творчески себя позиционирует, мне очень нравится. Мне кажется, что ее уникальность в том, что она настоящая, что она не пытается казаться, и это в ней цепляет», — заявила Чеботина.

Актриса Наталья Рудова заявила, что своим успехом Бузова обязана трудолюбию и «поцелованности Богом». Она подчеркнула, что является большой поклонницей артистки и слушает ее треки. Рудова также напомнила, что снималась в одном из клипов певицы.

В 2022 году писатель Захар Прилепин похвалил Бузову за ее активную деятельность. Он указал на то, что поющая ведущая, в отличие от многих других звезд, в трудное для страны время активно участвует в общественной жизни, проводит благотворительные и социальные акции.

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