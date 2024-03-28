«Это ужасно»: Светлаков высказался об «отмене» Урганта Сергей Светлаков заявил, что ему очень обидно за друга Ивана Урганта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Сергей Светлаков заявил, что ему очень обидно за коллегу и друга Ивана Урганта, которого «отменяют». В интервью журналисту Надежде Стрелец он сказал, что сейчас ведущий находится в прекрасном профессиональном состоянии и готов успешно работать.

Очень обидная ситуация с Ваней Ургантом, это ужасно. Ужасно то, что происходит с моим другом, который находится в потрясающей форме. Мне кажется, если бы люди действительно хотели разобраться, они бы прочитали то, что написал сам Ваня. Это уже потом понеслось — хейт, что-то переписали, один другому что-то сказал. Это синдром снега, который постепенно превращался в коричнево-черное, — считает Светлаков.

«Отмена» Ивана Урганта началась после того, как в феврале 2022 года он поделился своими политическими взглядами и отправился в Израиль. Одновременно с его отъездом на телевидении перестали показывать его шоу «Вечерний Ургант». Зрители рассчитывали на возвращение программы, однако в эфире Первого канала она не появилась до сих пор.

Ранее Светлаков впервые за долгое время появился на светском мероприятии в компании своей супруги Антонины Чеботаревой. Светлаков за руку с супругой вышли к фотографам на ковровую дорожку. Юморист не давал никаких комментариев журналистам.