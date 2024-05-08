«Это травма»: звезда «Женского стендапа» рассказала о «подкатах» Гордона Стендапер Карина Мейханаджян назвала травмой флирт Гордона на съемках

Звезда «Женского стендапа» Карина Мейханаджян в шоу Иды Галич «1-11» рассказала, как на съемках шоу «Мужское и женское», где она находилась в массовке, с ней флиртовал телеведущий Александр Гордон. По словам Мейханаджян, Гордон дал ей свой рабочий наушник и сообщил, что ему нравятся «такие женщины». Девушка рассказала, что она тогда училась на первом курсе института и для нее это стало «травмой».

Ко мне подсел Александр Гордон и говорит: «Мне нравятся такие женщины». И мне 18 лет! И он говорит: «У нас много общего. В ваших жилах течет армянская кровь, в моих — армянский коньяк». Это травма, если честно, — призналась Мейханаджян.

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном на Первом канале. Актер не смог найти общий язык с телеведущим, который не стал задерживать гостя в студии.

Очередной выпуск «Закрытого показа» был посвящен фильму «Подельники» от режиссера Евгения Григорьева. После просмотра картины Гордон попросил Кологривого кратко рассказать, о чем, как он считает, этот фильм. Однако во время обсуждения между актером и ведущим передачи завязался спор. Кологривый заявил, что может в трех словах закончить шоу. В ответ Гордон сказал, что только он отвечает за качество программы и поэтому призывает соблюдать регламент.