«Это такая грязь!»: Слава пригрозила раскрыть тайны Киркорова и Хайдарова Слава пообещала рассказать о тайнах Киркорова и Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) заявила, что может раскрыть тайны певца Филиппа Киркорова и хирурга Тимура Хайдарова. По словам исполнительницы, узнав о них, женщины больше не захотят ложиться под нож доктора и ходить на концерты артиста. Слава также попросила Киркорова и Хайдарова «убрать руки от женщин».

Хотите я вам расскажу несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и по поводу Филиппа Киркорова? Хотите расскажу? У меня очень много тайн. Это даже не тайны, это просто такая грязь, что вы все блеванете и больше никогда не пойдете к нему под нож, а к этому певцу — на концерт. Давайте я расскажу? Вы закройте свое хайло и свои ручки уберите от женщин вообще! — заявила Слава.

Ранее Слава рассказала, что снимает стресс после скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым в ночных клубах с мужским стриптизом и позволяет себе выпить. Артистка заявила, что не употребляет запрещенных препаратов, и пожелала своим поклонникам не обращать внимания на сплетни.

Слава и Любовь Успенская до этого рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.

Также сообщалось, что Слава публично обратилась к Филиппу Киркорову, поддержавшему Хайдарова после обвинений артистки в некачественно проведённой операции. Она заявила, что может выдать правду о личной жизни тех, кто защищает известного медика. Также Слава ответила на обвинения в злоупотреблении спиртным и рассказала, что точно выполняла предписания хирурга после проведенной операции, однако это не помогло избежать рубцов.