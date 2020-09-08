«Это просто позорище»: Пригожин высказался о приговоре Ефремову

https://static.news.ru/photo/f9c7d62e-f1c9-11ea-8597-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По его словам, актёр, осуждённый на восемь лет тюрьмы, мог получить гораздо меньший срок в случае, если бы его защищал другой юрист.

Ефремов мог бы давно закрыть этот вопрос и может быть получил бы гораздо меньший срок. Тот ущерб, который ему нанёс адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище! — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин подчеркнул, что ему искренне жаль Ефремова, однако закон един для всех. В целом приговор суда, по его мнению, можно считать гуманным.

Если мы хотим подражать цивилизованной стране, то мы должны понимать, что закон для всех один. Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении, — подытожил он.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.