«Это пройдет»: Янковский высказался о Кологривом Филипп Янковский поддержал Никиту Кологривого и отметил его актерский талант

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Филипп Янковский на показе нового сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля выразил поддержку коллеге по цеху Никите Кологривому. Артист отметил, что звезда «Слова пацана» талантлив, передает «Газета.Ru».

Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет. Я ему желаю здоровья в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший, — уточнил Янковский.

Ранее Никита Кологривый рассказал, что его коллега Иван Янковский не проходил никакого кастинга, чтобы получить роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». Кологривый также усомнился в актерском таланте сына Филиппа Янковского.

Кинокритик Александр Шпагин предположил, что, выступая с критикой Янковского, Кологривый решил создать себе имидж правдоруба. По его словам, после недавнего скандала в Новосибирске Кологривому стоило бы помолчать. По мнению кинокритика, судя по интервью актера, Кологривый является малообразованным, малознающим, неглубоким, поверхностным и совершенно претенциозным человеком. Несмотря на его высказывания, Шпагин считает, что актера все равно будут приглашать на роли.