«Это про любовь к профессии»: Бузова объяснила выбор наряда в Уфе Бузова заявила, что всегда шьет новые наряды для своих выступлений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова написала в Telegram-канале, что сцена является для нее частью жизни. По словам знаменитости, она всегда тщательно готовится к выступлениям и шьет новые наряды для каждого концерта. Таким образом певица отреагировала на скандал из-за кожаного боди, в котором она выступила на VK Fest в Уфе.

Для меня сцена — это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией, — написала Бузова.

Телеведущая напомнила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, а вход на него платный. Если кто-то не хотел смотреть на выступление, то пропустить встречу можно было без проблем, добавила певица.

В то же время Бузова извинилась перед всеми, кого обидел ее наряд. Она добавила, что считает Уфу прекрасным городом, в котором живут замечательные люди. Певица призвала их всегда оставаться именно такими.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Ольги Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди.