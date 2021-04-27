«Это пошло»: вдова Караченцова осудила Проклову за слова об изнасиловании

https://static.news.ru/photo/0ab6e956-a738-11eb-8b8f-96000091f725_660.jpg Людмила Поргина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина прокомментировала интервью Елены Прокловой, заявившей, что она стала жертвой изнасилования в юности, пишет Teleprogramma.pro.

Поргина осудила актрису, отметив, что если бы её слова были правдивы, то она наверняка сообщила об этом полиции или, как минимум, родителям.

Это всё не имеет к творчеству никакого отношения. Интересен только творческий путь артиста. А подобные тенденции — обсуждать личную жизнь — пришли с Запада. Это пошло и несерьёзно. А ещё стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично, — подчеркнула вдова легендарного актёра.

Вдове Олега Табакова Марине Зудиной, которую затянуло в скандал после предположений, что к домогательствам якобы может быть причастен артист, Поргина посоветовала не обращать внимания на слухи и провокации.

Сейчас эту ситуацию все будут обсуждать. Марина воспитывает двух чудесных детей, не нужно в этом пачкаться. Человека нет, уже ничего не докажешь, — заключила вдова Караченцова.

Ранее актриса Марина Зудина отметила, что ей ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

Из-за пережитого Проклова якобы до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию артистка, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.