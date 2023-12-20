«Это помойка»: Соседов прокомментировал свое увольнение с НТВ Критик Соседов: в глубине души я рад, что меня выгнали из программы «За гранью»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик, журналист Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что все еще тяжело переживает свой уход из программы «За гранью» на НТВ. По его словам, решение телеканала было глупым и нездоровым. Критик также рассказал, что мечтает вести программу об искусстве, в которой будет общаться с музыкантами, певцами и актерами.

Меня просто выгнали с канала НТВ. Я уже несколько дней нахожусь в удручающем состоянии из-за этого. Хотя жизнь на этом, конечно, не заканчивается. Есть и другие проекты, в которых я буду участвовать в будущем. Мне нужна программа об искусстве, с людьми творчества, актерами и певцами, но не с маргиналами. Программа на НТВ давила, атмосфера была там очень тяжелая, а хочется оптимизма и хоть немного радости. Так что бросаться в любые проекты я точно не стану. Я и раньше этого не делал, теперь и подавно, — рассказал Соседов.

Журналист отметил, что в будущем может возобновить сотрудничество с НТВ. Он пояснил, что решение будет зависеть от его собственных интересов.

Возможно, даже поработаю вновь с каналом, если меня пригласят. Здесь я буду исходить из собственных интересов и решать, что для меня важно и интересно. Если честно, я даже рад в глубине души, что меня выгнали из этой программы. Это же помойка была. Шоу вести было очень тяжело, я очень долго приходил в себя, после того как съемки завершались, — заключил Соседов.

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