«Это пиар»: рэпер ST раскрыл, как относится к «сливу» треков Рэпер ST назвал «слив» треков пиаром для артиста

Рэпер ST (Александр Степанов), отвечая NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук», признался, что не видит ничего плохого в сливе треков в Сеть до их официального релиза. По его словам, это играет на руку артистам. Он также отреагировал на ситуации, когда музыканты «случайно» публикуют свои треки, якобы путая их с чем-то другим. Певец уверен, что случайно такое произойти не может.

Я думаю, это пиар. Ну как можно вместо аудиозаписи случайно слить трек? Ну такого же не может быть. Мои никогда не сливали. Я сам пытаюсь. Я думаю, что это хорошо. Трек слился, мы об этом говорим. Дай бог, чтобы этот трек стал большим хитом, — заявил Степанов.

Он также вспомнил, как на радио ведущие поставили трек Dj Smash за день до релиза. По его словам, потом им пришлось извиняться, однако для артиста это обернулось в лучшую сторону.

На мероприятии рэпер также признался, что не записал песню о событиях в «Крокус Сити Холле», поскольку не смог подобрать слова и музыку, чтобы они соответствовали его эмоциям по этому поводу. Он также призвал не осуждать тех, кто оперативно смог создать композицию о недавней трагедии.