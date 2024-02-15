«Это отвратительно!»: поклонники ответили оскорбившей украинок Меган Фокс Меган Фокс сравнила себя с «украинской надувной куклой» и вызвала гнев фанатов

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс разместила в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с друзьями, написав, что похожа на нем «на украинскую надувную куклу». Некоторые поклонницы обвинили артистку в дискриминации женщин по национальному признаку и поддержке политика Дональда Трампа. Пост Фокс в комментариях назвали отвратительным, оскорбительным и жалким, а самой ей посоветовали посетить психолога для повышения самооценки.

Это отвратительно! Показала четкую позицию поддержки республиканцев, сколько бабок тебе дал Трамп, чтобы ты дискриминировала Украину? — написал подписчик Феникс.

Зрительница Анастасия Клименчук отметила, что считает слова актрисы грубыми. Поклонница Маша Доюк заявила, что она с Украины, но не похожа на надувную куклу. Пользователь Фрол написал, что украинки прекрасны, а Меган далеко до их красоты. Подписчица Мария задалась вопросом, почему из миллионов сравнений Фокс выбрала именно украинок.

Воспитайте себя немного. Ваш пост говорит о вашей низкой самооценке, женоненавистничестве и ненависти к украинкам, которых вы считаете дешевыми. Не понимая, что сейчас переживают украинки. Если вы не уверены в себе — это не наша проблема, обратите внимание на психику вместо чтения гороскопов, — посоветовала актрисе Картин Некс.

Ранее Фокс намекнула на расставание с бойфрендом Machine Gun Kelly и удалила все упоминания о нем в блоге, тем самым спровоцировав слухи о проблемах в отношениях. Слухи дополнились другими публикациями Фокс в соцсети. Она загрузила видео, на котором в урне сгорает любовное письмо вместе с сумкой.

Фокс также опубликовала серию фотографий в откровенной одежде в компании неизвестного мужчины. Под постом актриса оставила цитату из песни Beyonce «Pray You Catch Me», которую та посвятила изменившему ей мужу рэперу Jay-Z. Подпись гласит: «Попробуй обмани меня, я все пойму по дыханию».