«Это огромная потеря»: певица Куртукова отреагировала на смерть Церетели Певица Куртукова назвала большой потерей смерть Зураба Церетели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Татьяна Куртукова

Смерть легендарного скульптора Зураба Церетели является большой потерей, заявила в разговоре с NEWS.ru певица Татьяна Куртукова. Какие именно его работы запомнились ей больше всего, исполнительница хита «Матушка» не ответила, однако подчеркнула, что у мастера их было много. Разговор со знаменитостью состоялся на Гала-ужине МУЗ-ТВ.

У него очень много работ. Конечно, это большая утрата и потеря, что уходят такие мэтры, уходят поколения, поэтому скорблю с его поклонниками и близкими. Да. Это огромная потеря, — отметила певица.

До этого телеведущая и журналист Ксения Собчак заявила, что Церетели обладал талантом собирать вокруг себя звезд мировой величины. Телеведущая вспомнила, что у мастера в гостях бывали одна из главных европейских секс-символов послевоенного кинематографа Джина Лоллобриджида и обладательница почетных премий многих кинофестивалей Софи Лорен.

Ранее художник Салават Щербаков заявил, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки. По его словам, подход президента Российской академии художеств к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном. Также он отметил, что с уходом скульптора завершилась целая эпоха в российском искусстве.