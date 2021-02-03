«Это очень больно»: дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

https://static.news.ru/photo/537d4d5e-662b-11eb-a07a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила фанатам на вопросы о состоянии своей звёздной мамы. Девушка заявила, что не хотела бы говорить об этом, и объяснила почему.

Потому что это очень больно, и боюсь сотрясать воздух. Просто молюсь и верю... Говорить об этом нет смысла, — передаёт слова Заворотнюк-младшей издание StarHit.

Девушка отметила, что на текущий день её единственное желание — это чтобы Анастасия уже выздоровела и смогла находиться рядом со своей семьёй. Наследница актрисы поблагодарила всех за поддержку. Особенно она благодарна тем людям, которые не задают лишних вопросов.

Тем не менее некоторые фанаты не унимаются. Некоторые из них не только активно расспрашивают девушку в соцсетях о состоянии онкобольной артистки, но и просят показать её фото. На это Анна закономерно возмущается такими бестактностью и цинизмом.

А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе, — добавляла Заворотнюк-младшая.

Она призвала особо любопытных поклонников проявить эмпатию и опять же не совать нос в чужие дела. Анна также порекомендовала таким любопытствующим «посмотреть картины великих художников». Дочь звезды «Моей прекрасной няни» выразила надежду, что это поможет духовному развитию столь бестактных личностей.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач сети онкологических клиник Андрей Пылев объяснил, почему актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от глиобластомы головного мозга в России. Недавно появилась информация, что «прекрасная няня» может гулять во дворе своего дома в Крёкшино, поскольку ей стало лучше. Онколог уверен, что это связано с правильным лечением опухоли. Пылев пояснил, что основным способом лечения глиобластомы является хирургическая операция.