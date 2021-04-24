«Это неприлично»: Соседов посмеялся над обнищавшим Зверевым

https://static.news.ru/photo/567a61bc-a510-11eb-ba07-96000091f725_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов не поверил словам друга Сергея Зверева, который заявил, что стилист обнищал из-за пандемии коронавируса, пишет 5-tv.ru.

По его словам, никогда не стоит верить в бедственное положение артистов, так такого с ними не случается в принципе. Особенно с известными представителями шоу-бизнеса.

Продукты не может купить, ну это смешно! Пусть он к соседке-пенсионерке зайдёт, в соседний подъезд, или в соседний дом. Наверное, он живёт не в таком доме, где живут простые пенсионеры на 15-20 тысяч рублей, — заявил Соседов, комментируя рассказа друга стилиста.

Он пояснил, что люди, которые владеют несколькими квартирами в Москве и множеством автомобилей, просто не могут стать нищими.

Это всё уловки, очень некрасивые. И артистам надо помолчать о бедственном положении. Это некрасиво, это неприлично. Тем более перед людьми, которые живут на очень скромные деньги. И хочется сказать им, тем, кто жалуется: нам бы всем ваше бедственное положение, — подчеркнул критик.

Соседов добавил, что не отказался бы быть в таком же бедственном положении, как топовые артисты. Например, Филипп Киркоров, Николай Басков или Сергей Лазарев могли бы сделать ему такой подарок.

Ранее друг Сергея Зверев сообщил, что стилист столкнулся с финансовыми проблемами. По его словам, к нищете звезды привело сокращение заработков из-за отсутствия гастролей.