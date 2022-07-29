«Это не то, к чему привыкла»: Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии Хаматова пожаловалась на скудное существование в Латвии

Фото: vk.com/chulpanhamatova

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова пожаловалась на скромную жизнь в Латвии. Актрису не устраивает нынешний уровень жизни за границей, так как в России она жила на широкую ногу, пишет StarHit.

Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово! — заявила беглая артистка.

Первое время покинувшей Россию Хаматовой помогали друзья, так как она не могла снять деньги с российских карт. После она устроилась в рижский театр и ситуация изменилась к лучшему, но не настолько, как это было в России.

Актрисе в одно время хотел помочь бизнесмен Олег Тиньков, но Хаматова отказалась от его помощи. Позиция актрисы однозначна: она осуждает российское правительство за проведение спецоперации по освобождению Донбасса. Многие соотечественники называют Хаматову предательницей, которой не стоит возвращаться в Россию.

Ранее стало известно, что в России Хаматова получала более 17 миллионов рублей, ее выход в Театре Наций стоил 172 тысячи, а за прочтение стиха на международном фестивале артистке платили 360 тысяч рублей.