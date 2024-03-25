«Это не обман»: Бузова перевела 2 млн рублей пострадавшим в «Крокусе» Бузова призвала помочь деньгами пострадавшим в «Крокусе» и перевела 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Певица и блогер Ольга Бузова в своем Telegram-канале сообщила, что перечислила 2 млн рублей в фонд помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнительница отметила, что любая помощь важна, и призвала своих поклонников по возможности делать пожертвования.

Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! Показываю вам это для того, чтобы вы видели, что фонд реальный и это не обман. Если у вас есть возможность помочь, то сделайте, пожалуйста, это тоже. Неважно сколько! Любая помощь важна, — написала Бузова.

Ранее Бузова выразила соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, люди, которые пришли на помощь другим во время трагедии, — настоящие герои. Она также пожелала здоровья всем, кто выжил и кто сейчас борется за жизнь. Бузова сообщила, что ее мысли сейчас с каждым, кто пострадал, с каждым, кто с тревогой живет все эти дни. Бузова призналась, что уже двое суток плачет и молится.

До этого рэпер Тимати осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, артист призвал не поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые на фоне трагедии пытаются распространить идеи межнациональной розни в России. Он напомнил, что хорошие люди есть среди представителей любых национальностей, как и негодяи.