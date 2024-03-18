«Это не о деньгах»: хирург Бони раскрыл детали ее операции Собчак Пластический хирург Бони сообщил, что не работал с ней по бартеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Телеведущая Ксения Собчак посвятила новую программу «Осторожно: Собчак» пластической операции блогера Виктории Бони, поговорив с ее американским хирургом Чиа Чи Као. В интервью медик сообщил, что не работал с Боней по бартеру, она оплатила процедуры полностью и хорошо справилась с реабилитацией. Као также отметил, что после операции Бони к нему стало обращаться больше русских заказчиков, хотя клиенты из Москвы были у него и раньше.

Мы не сотрудничали ради рекламы. Виктория оплатила полную стоимость операции. Да, я использовал видео ее операции и опубликовал его на своей странице в соцсети, потому что она разрешила мне это сделать. У меня нет финансовых отношений с блогерами. Рад, что Виктория смогла представить эту технику другим людям. Все это действительно не о деньгах, — подчеркнул доктор в интервью.

Ранее Боня рассказала, что с легкостью и без боли родила дочь Анджелину без эпидуральной анестезии. Модель назвала роды божественным процессом и подчеркнула, что «хотела прочувствовать каждое мгновение». Также звезда поделилась, что экс-возлюбленный Алекс Смерфит поддерживал ее и даже первым взял дочь на руки. Боня считает, что именно поэтому у ее наследницы сильная связь с отцом.

До этого Боня сообщила, что ей предложили встречу за 1 млн рублей во время визита в Москву. Блогер удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Она отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.