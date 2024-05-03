«Это не мой путь»: Ивлеева ответила на критику ее поездки в Донбасс Ивлеева поддержала слова рэпера ОМа о поездке звезд «голой» вечеринки в Донецк

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева согласилась с высказыванием донецкого рэпера ОМа (настоящее имя — Дмитрий Пахомов), который заявил, что звезды «голой» вечеринки приезжают в Донбасс, чтобы «обелить свою честь». В интервью Андрею Третьякову для его YouTube-канала артистка заявила, что могла последовать примеру своих коллег еще в январе, если бы ее поездка в Донецк была необдуманной и без души.

СМИ это все неприятным образом раздули. Но я согласна с этим высказыванием. И я прекрасно теперь понимаю, о чем речь. И если бы моя цель была ежеминутной, быстрой, секундной, необдуманной, без души, сердца и переосмысления, то, наверное, я бы этой возможностью воспользовалась еще в январе по примеру коллег. Но это не мой путь, — сказала Ивлеева.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Ивлееву не хотят видеть в Донецкой Народной Республике даже с гуманитарной помощью, поскольку она была организатором «голой» вечеринки. По его словам, с участников этого мероприятия меньше спроса и, соответственно, больше возможностей для прощения. Как пояснил Рудченко, именно организатор воплощал идею «голой» вечеринки в жизнь.