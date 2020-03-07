https://static.news.ru/photo/0bee2c66-6063-11ea-b420-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Певица Алла Пугачёва в 2020 году пропустила придуманный ею самой праздник жёлтых цветов из-за болезни. Исполнительница рассказала журналистам об особенном отношении к этому дню и подчеркнула, что у неё «не коронавирус».

Праздник жёлтых цветов Пугачёва впервые провела 52 года назад. Тогда певица в первое воскресенье весны стала раздавать букеты случайным прохожим на улицах. Эта импровизированная акция со временем стала доброй традицией российских артистов.

По словам Пугачёвой, у неё отличное настроение, несмотря на болезнь. Примадонна призвала дарить людям радость и «разрешить весну».

Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца, — сказала Пугачёва в эфире телеканала НТВ, под конец высказывания процитировав строки из стихотворения Владимира Маяковского.

Как ранее писал NEWS.ru, Примадонна впервые за много лет не стала отмечать праздник жёлтых цветов, придуманный ею специально к 1 марта. Примадонна пошла на концерт Лаймы Вайкуле в Кремле.