«Это не главное»: Песков высказался об отъезде знаменитостей за границу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что не стоит «излишне драматизировать» отъезд знаменитостей за границу. С его слов, одна «отъехавшая звезда» никак не отразится на сложившейся ситуации, пишет РИА Новости.

Это не главное. Все-таки, ну согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать погоду общую. Россия богата на таланты, богата на звёзды, и отъезд одной или даже нескольких звёзд не нужно излишне драматизировать. Люди искусства, они должны нести искусство людям. Вот так, мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелёгкий момент нашей истории, — отметил пресс-секретарь.

Одной из первых Россию после начала спецоперации на Украине покинула телеведущая Ксения Собчак. Сначала информация о её визите в Турцию появилась на уровне слухов, затем её подтвердила сама героиня.

8 марта об отъезде из России неожиданно объявила блогер, телеведущая Айза. Она не стала скрывать, что причиной вылета из страны вместе с двумя сыновьями стала обстановка из-за спецоперации на Украине. Айза объяснила в соцсетях, что ей «страшно» и она испытывает панические атаки. Новую страну проживания блогер не раскрыла.

17 марта прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России, чтобы продолжить карьеру в Нидерландах.