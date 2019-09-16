https://static.news.ru/photo/3cf87a3c-d88c-11e9-977a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил информацию, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Это не фейк, всё плохо, — заявил он РБК .

Он добавил, что семья актрисы попросила его не отвечать на подобные вопросы, так как «их все достали».

По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как писал News.ru, семья Заворотнюк отказалась принимать помощь друзей артистки, находящейся, по предварительным данным, в реанимации московской клиники в тяжёлом состоянии. В окружении пациентки заявили, что родственники предпочли молиться.