Он добавил, что семья актрисы попросила его не отвечать на подобные вопросы, так как «их все достали».
По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Как писал News.ru, семья Заворотнюк отказалась принимать помощь друзей артистки, находящейся, по предварительным данным, в реанимации московской клиники в тяжёлом состоянии. В окружении пациентки заявили, что родственники предпочли молиться.