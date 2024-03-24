«Это мог быть наш концерт»: Рудковская высказалась о теракте в «Крокусе» Рудковская задалась вопросом, почему охранники «Крокуса» не защитили людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале задалась вопросом, почему в ТРЦ «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, не оказалось ни одного вооруженного охранника. Женщина напомнила, что сама проводит много мероприятий, в том числе в «Крокусе», и что она платила немалые деньги за обеспечение безопасности присутствующих.

Почему не было ни одного вооруженного охранника? Никто из этого штата людей не оказал сопротивление и не защитил зрителей! Где они все были, и зачем вообще нужна такая охрана без оружия? На месте этого концерта мог быть и наш, и любой другой концерт! — заявила бизнесвумен.

Ранее юморист Сергей Светлаков признался, что пережил в концертном зале «Крокус Сити Холл» «настоящий ад». В беседе с журналисткой Ксенией Собчак артист рассказал, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Вместе с другом и племянницей Светлаков занимали места в ложе, над входом, через который зашли террористы.

До этого российский телеведущий Оскар Кучера поделился, что забрал супругу из торгово-развлекательного центра за 15 минут до начала стрельбы. Женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было безумно страшно за жену, и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.