«Это лежит на поверхности»: Андрей Малахов предсказал появление «Дома-3»

https://static.news.ru/photo/d6b32c64-4a9e-11eb-b882-fa163e074e61_660.jpg Фото: dom2.ru

Телеведущий Андрей Малахов высказался о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Он считает, что на этом история скандального проекта не закончится и будет продолжение.

Они откроют «Дом-3», это лежит на поверхности, это продукт, который приносит главные цифры. <...> Был «Дом-1», «Дом-2», сейчас будет «Дом-3» — это дополнительная реклама, сбор средств, — сказал Малахов в интервью YouTube-каналу Super.

Говоря о причинах закрытия проекта, шоумен отметил, что не знает достоверно, в чём они заключались. Он, однако, сомневается, что дело было в падении рейтинга.

Может, кто-то просто увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2»? — в шутку предположил Малахов.

Между тем, как писал NEWS.ru, глава компании «Газпром-медиа Холдинг», являющейся владельцем телеканала ТНТ, Александр Жаров заявил, что шоу действительно перестало быть рентабельным. Именно поэтому руководство телеканала решило его закрыть.

Жаров добавил, что со стороны руководства предпринимались попытки реформировать телепроект, но они оказались не очень успешными. Решение о закрытии главной телестройки страны принималось именно руководством телеканала.

О закрытии проекта стало известно 18 декабря. После объявления о закрытии шоу в СМИ появились сообщения о том, что проект продолжит существование, но в другом формате. Среди прочих версий звучали варианты демонстрации «Дома-2» на каналах СТС и «Пятница», руководители которых уже опровергли указанные слухи.