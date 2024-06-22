«Это лечится?»: Клава Кока о зависимости своего парня Клава Кока пошутила над игровой зависимостью своего возлюбленного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клава Кока

Певица Клава Кока в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала шутливый ролик про зависимость своего возлюбленного от компьютерных игр. Девушка поинтересовалась у аудитории, можно ли как-то справиться с этой тягой к виртуальному миру.

Это лечится? — спросила певица.

В коротком видеоролике Кока изобразила девушку, которая торопится домой и надеется, что бойфренд соскучился и ждет ее у порога. Однако вместо теплой встречи певица видит, что ее избранник не может оторваться от компьютерной игры Dota 2. Подписчики Коки отметили, что влечение к играм непреодолимо и с этим можно только смириться.

Ранее Клака Кока получила премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучшая в Сети». Певице удалось обойти таких медийных персон, как Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Артистка считает, что секрет ее успеха в том, что она живет социальными сетями.

Исполнительница хита «Покинула чат» отметила, что постоянно придумывает для подписчиков новые рубрики, активно занимается фото- и видеоконтентом. По признанию Ковы Коки, мысли об этом занимают все ее время. Артистка отметила, что иногда даже не знает, чем больше занимается: музыкальной карьерой или социальными сетями.