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«Это кто вообще»: пользователи Twitter делают мемы о Manizha на Евровидении

22:23, 08 марта 2021 359
Фото: facebook.com/manizhamusic

Пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на выбор певицы Manizha в качестве представителя России на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Они начали делать шутки, многие из которых высмеивают низкую популярность артистки.

Некоторые пользователи возмутились внешним видом певицы.

Кто-то обратил внимание на совпадение даты отборочного этапа и содержания песни «Русская женщина».

При этом есть и те пользователи, которые поддержали артистку.

Накануне в эфире Первого канала объявили, что представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме певица Manizha. Артистка исполнит песню «Русская женщина» о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. По её словам, россиянки проделали большой путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полётов в космос.

В ходе отбора зрители выбирали между певицей Manizha, дуэтом «2маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группой Therr Maitz.

Ранее участники группы Little Big объявили, что не будут представлять Россию на Евровидении. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».

Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.

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