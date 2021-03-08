«Это кто вообще»: пользователи Twitter делают мемы о Manizha на Евровидении

Пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на выбор певицы Manizha в качестве представителя России на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Они начали делать шутки, многие из которых высмеивают низкую популярность артистки.
Накануне в эфире Первого канала объявили, что представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме певица Manizha. Артистка исполнит песню «Русская женщина» о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. По её словам, россиянки проделали большой путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полётов в космос.
В ходе отбора зрители выбирали между певицей Manizha, дуэтом «2маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группой Therr Maitz.
Ранее участники группы Little Big объявили, что не будут представлять Россию на Евровидении. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».
Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.