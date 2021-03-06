«Что с Аллой?!»: фото похудевшей Пугачёвой всполошило фанатов

https://static.news.ru/photo/e36a11fc-7f37-11eb-9f7f-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

Комедиант Максим Галкин поздравил в своём микроблоге всех женщин с наступающим 8 Марта. Артист опубликовал снимок своей жены, певицы Аллы Пугачёвой, однако фанаты не признали на нём любимую знаменитость. Они выразили беспокойство по поводу того, что Примадонна выглядела сильно похудевшей.

На снимке видно только лицо артистки и немного одежды. Алла Борисовна облачена в красную толстовку с белым принтом на рукаве. Свой образ она оформила в тёплой цветовой гамме, подведя глаза и накрасив губы нюдовым блеском.

С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение! — подписал публикацию в Instagram Галкин.

Фанаты пришли в восторг от вида певицы. Всего лишь за час (по состоянию на 14:12 мск) публикация набрала больше 125,5 тысячи лайков. Тем не менее некоторые поклонники были весьма удивлены тем, как певица выглядит. Одни отметили, что звезда отечественной эстрады сильно похудела, а другие вообще не признали артистку. «Несчастный вид», «На себя не похожа», «От Аллы мало что осталось», «Да это и не Алла. Это кто??», «Я не узнаю. Никакого сходства с прежним лицом», «Что с Аллой?!», «Что-то похудела», писали фанаты.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр и пародист Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. Некоторые пользователи позволили себе грубые высказывания в адрес Примадонны.