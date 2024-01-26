«Это крутое решение»: Пересильд о получении «Золотого орла» Пересильд: киноакадемики признали подвиг авторов фильма «Вызов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Пересильд с дочерью

Актриса Юлия Пересильд, получившая на премии «Золотой орел» специальный приз как первая в мире актриса-космонавт, заявила, что, вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино, передает корреспондент NEWS.ru с мероприятия. По словам артистки, картине режиссера Клима Шипенко было неправильно соревноваться с другими кинолентами, поскольку «Вызов» — событие мирового масштаба.

Фильму «Вызов» соревноваться с другими фильмами как-то неправильно, потому что сама по себе картина является гигантским событием мирового масштаба, само по себе событие слишком большое. Я благодарна за принятие такого решения, потому что как будто бы в этот момент оценивается не только моя роль. Киноакадемики признали наш подвиг ради кино, именно для кино мы туда и полетели, — сказала Пересильд.

Драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате более двух миллиардов рублей. Она вышла на экраны 20 апреля и стала первым фильмом в истории мирового кинематографа, кадры для которого частично сняли в космосе.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Им и автору идеи — генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту президент России Владимир Путин вручил государственные премии.