«Это какая-то грязь!»: Боярский об увлечении старшей внучки Михаил Боярский назвал «грязью» татуировки на теле старшей внучки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

Певец Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ впервые узнал о татуировках на теле 25-летней внучки. Он с трудом принял эту новость и назвал увлечение девушки «грязью». Артист также уточнил, что против татуировок.

Я думаю, что это не совсем так. Я, правда, не знаю, но упаси бог! Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно! Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше. Пускай малюет на себе что угодно, ее супругу читать потом все это дело, я-то не буду, — сказал Боярский.

Артист также поделился, что много времени стал проводить с младшими внуками. По словам артиста, он приводит детей в школу и забирает. Боярский также добавил, что внуки почти «ночуют» в школе.

Ранее народный артист России Александр Розенбаум рассказал, что готов стать прадедушкой. По словам певца, его внукам уже по 24–25 лет, но они пока не решились заводить детей. Однако, как признал Розенбаум, это проблемы его внуков.

До этого внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков объявил о начале первого гастрольного тура по США. Музыкант рассказал о предыдущем выступлении в Лос-Анджелесе, которое оказалось успешным. По словам Преснякова, следующий концерт пройдет в мае в Сан-Франциско в честь его 33-летия.