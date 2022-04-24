«Это и есть концерты»: адвокат Жорин высмеял жалобы Галкина публике

Известный адвокат Сергей Жорин с иронией отнёсся к жалобам Максима Галкина российской публике на то, что у него в России после объявления начала спецоперации сорвались концерты и он остался без денег. Юрист написал в своём микроблоге, что он всегда ценил смелость и прямолинейность, но не в данном случае.

Сергей Жорин сыронизировал по этому поводу, что Максима Галкина «внезапно настигло прозрение». Но на самом деле, считает звёздный юрист, всё гораздо прозаичнее.

Как я понимаю, эти видеообращения и есть запланированные концерты. Лично я всегда ценю смелость и прямолинейность, но не когда это «внезапно» становится финансово целесообразно, — сделал вывод Жорин.

Шоумен, поселившись с семьёй в Израиле, в последнее время записывает одно видеообращение за другим. В частности, в одном из них артист заявил, что у него «сорвались все рекламные контракты до конца года» и он «потерял концертные деньги». А поскольку ни концертов, ни денег у мужа Аллы Пугачёвой нет, то он «уехал в Израиль отдохнуть», а заодно «запланировал здесь концерты».

Откровения Максима Галкина и просьбы не считать его «предателем» вызвали недоумения и у публики, и у коллег артиста. Многие задались вопросом, как можно было уехать отдыхать, если у тебя нет денег, и тем более планировать концерты в Израиле, когда они запланированы в России.

Ранее Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Кесарии в Израиле. В своём микроблоге артист объяснил, почему решился на внезапный отъезд и признался в любви к российскому зрителю.