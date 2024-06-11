«Это глас Божий»: Цыганова столкнулась с запретом песни «Вагнер» Цыганова пожаловалась на запрет исполнять песню «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вика Цыганова

Российская певица Вика Цыганова рассказала в интервью редактору ИА «Регнум» Марине Ахмедовой, что организаторы концертов стали просить ее не исполнять композицию «Вагнер». При этом артистка отметила, что именно эту песню часто просит публика.

Например, я стою, День Победы в Липецке… И они просто кричат: «Вагнера!» И это — глас народа, глас Божий. Почему, если люди хотят помнить своих павших, своих героев. Я пою. И все спокойно происходит, хотя чиновники боятся этого, — сказала Цыганова.

Певица добавила, что людей раздражает игнорирование достижений и подвигов ЧВК, по которым этих бойцов и знает народ. Поэтому, подчеркнула Цыганова, необходимо поступать мудро и по совести.

Ранее певица рассказала, что исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) долго пробивался на большую сцену, поскольку сразу не нашел подходящего продюсера. По ее словам, самым неудачным опытом для музыканта оказалась работа с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой, которая не давала ему петь раскрывающие его талант композиции.

Артистка добавила, что сейчас SHAMAN проходит «испытание славой» и почти себе не принадлежит. По мнению Цыгановой, некоторые люди эксплуатируют его голос и талант.