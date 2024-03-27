«Это эксклюзив»: Бородин об ответе Генпрокуратуры по поводу Пугачевой Бородин отказался показывать ответ Генпрокуратуры об иноагентстве Пугачевой

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Виталий Бородин

Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» сообщил, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отказался показывать ответ Генпрокуратуры о работе над признанием Аллы Пугачевой иноагентом. По данным канала, общественник заявил, что вся соответствующая информация находится в его Telegram-канале и является эксклюзивной.

Вся информация — в моем Telegram-канале. Вот всё, что там есть. Это эксклюзив, — сказал Бородин.

Ранее Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ. Общественник отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько и о его правильности говорят отъезд Пугачевой в Израиль, ее «антироссийская позиция» и поддержка мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Между тем продюсер Павел Рудченко предположил, что Пугачевой все равно, признают ли ее иноагентом. Он объяснил, что исполнительница избавилась практически от всего бизнеса в РФ и не планирует возвращаться в страну на постоянное место жительства. Продюсер также напомнил, что певица сама просила признать ее иноагентом, когда этим же статусом наделили Максима Галкина.