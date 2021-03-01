«Это его другой ребёнок?»: Асмус смутила фанатов странным фото с Харламовым

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Актриса Кристина Асмус вызвала волну недоумения у подписчиков опубликовав снимок своего бывшего мужа шоумена Гарика Харламова с новорожденным ребёнком на руках и поздравления с днём рождения. После этого подписчики стали интересоваться, неужели у юмориста есть ещё ребёнок, кроме их общей с Асмус дочери Анастасии.

На фото Харламов держит на руках младенца и копирует гримасы малышки.

С днём рождения, — добавила к снимку короткую подпись Асмус.

После этого фолловеры решили, что юморист стал отцом ещё раз и засыпали Кристину вопросами. Однако оказалось всё гораздо проще. Фотография — старая. На ней резидент Comedy Club держит на руках маленькую дочку Настю, а поздравления адресованы самому Харламову. Дело в том, что у шоумена 28 февраля был день рождения.

Многие поклонники Асмус порадовались, что бывшим супругам удалось сохранить тёплые отношения и после развода и порадовались за их наследницу Анастасию. Подписчики также поздравили Харламова с 40-летием и оставили в комментариях много тёплых слов в адрес шоумена.