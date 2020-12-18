«Здравомыслящее решение»: Водонаева поддержала закрытие «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/63e5feb8-4158-11eb-8a84-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: vk.com/avodonaeva

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она отметила, что проект был «целой эпохой».

Прочитала <...> о том, что «Дом-2» закрывается. Как ни крути, это целая эпоха, — написала она в Instagram.

Водонаева отметила, что 2020 год идеален, чтобы поставить точку эффектно, если руководство канала ТНТ действительно приняло соответствующее «здравомыслящее решение».

Я всегда за то, чтобы уходить красиво, — заключила она.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева, писал NEWS.ru.