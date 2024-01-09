«Это была плохая идея»: блогер Косенко извинился за скандальное видео Блогер Косенко заявил, что ролик с бросанием ребенка в снег смонтирован

Фото: t.me/kosenkonasvyazi

Сергей Косенко

Блогер Сергей Косенко, опубликовавший видео, на котором, предположительно, бросает своего двухмесячного сына в сугроб, в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), принес извинения зрителям, которым «эмоционально навредил» этот ролик. По словам Косенко, в записи видео использовалась кукла, а лицо ребенка было наложено с помощью нейросетей. Так блогер, по его словам, хотел привлечь внимание к своему новому курсу по использованию дипфейков в создании вирусных видео.

Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео (сына Косенко. — NEWS.ru), сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж. Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило, — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения, — заявил блогер.

Косенко признался в любви к семье и детям, посоветовав начинающим блогерам использовать новые технологии «во благо». Адвокат блогера Сергей Жорин в своем Telegram-канале подтвердил, что в съемках скандального ролика ребенок участия не принимал.

Видео выполнено с применением монтажа и куклы-манекена. Сергей Косенко уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред в связи с публикацией ролика, — заявил Жорин.

Ранее Косенко удалил из своего блога скандальное видео, на котором, предположительно, бросает своего двухмесячного сына в снег, после сообщения о возбуждении против него уголовного дела. Мужчина записал ролик во время отдыха в Куршавеле с матерью ребенка, блогером Sasha Belair (Александрой Беляковой). Пара в соцсетях демонстрировала роскошный образ жизни в нескольких странах.

До этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка блогера Сергея Косенко. Отмечается, что также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США, российским властям.