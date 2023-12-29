Составлен список скандалов с Ксенией Собчак до «голой» тусовки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак давно имеет репутацию скандалистки. Новый вехой для ее славы стало участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В каких громких скандалах была замешана журналистка и что ей за это было?

Почему у Собчак репутация скандалистки

На телевидении выходило несколько шоу, показывающих жизнь журналистки. В 2006 году на «Муз-ТВ» появилась передача «Блондинка в шоколаде». Собчак обвиняли в том, что она украла идею шоу «Простая жизнь» с Пэрис Хилтон и Николь Ричи, однако в интервью блогеру Иде Галич телеведущая отвергла это заявление.

«Я придумала его, не глядя на Пэрис Хилтон. Моя идея была ближе к тому, что через 10 лет сделали с Кардашьян. Идея показать жизнь, но преувеличенную, с элементами треша, преувеличенных скандалов, пьянства. Одним словом, берешь персонажа и утрируешь. Получается театрализованная, гиперболизированная версия тебя. Я до сих пор люблю этот проект, считаю его суперпанком, тем более в то время в России», — говорила Собчак.

Что общего у Ивлеевой, Канделаки и Собчак

В сентябре 2021 года в Сети активно обсуждали поцелуй Собчак и Ивлеевой на съемках их проекта «Королевские кобры». Участники массовки стали невольными свидетелями сцены и сняли происходящее на камеры, а потом распространили в Сети.

«Это может оскорбить только ханжу», — говорила Собчак Первому каналу.

До этого в 2007 году на премии «Человек года GQ» между Собчак и телеведущей Тиной Канделаки случился поцелуй. Сейчас телеведущая — замгендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и директор телеканала ТНТ. В июне 2022 года суд запретил видео с этим событием за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Впоследствии звезды поссорились. Канделаки на YouTube-шоу «Стрелец-молодец» говорила, что причиной раскола стала ревность Собчак к политику Сергею Капкову.

«Мы приехали поговорить про футбол. Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила, не знаю. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым. У меня есть два свидетеля этой истории — сам Сергей и мой муж», — говорила Канделаки.

Что за конфликт был у Собчак и Жириновского

В феврале 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов президентской гонки в России нецензурно оскорбил журналистку в программе Владимира Соловьева.

В ходе спора Жириновского с политиком Сергеем Бабуриным о событиях «черного октября» 1993 года Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию, однако он высказался о ее интеллектуальных способностях и отметил причастность журналистки к сфере сексуальных услуг. В итоге Собчак облила Жириновского водой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

Какими перформансами запомнилась Собчак

В 2010 году журналистка оказалась в эпицентре судебного разбирательства. На вручении премии «Серебряная калоша» Ксения Собчак в шутку объявила модель Ольгу Родионову победительницей в номинации «Голые и смешные», намекая на фотоальбом девушки в стиле ню. Оскорбленная модель подала суд и потребовала компенсацию в 1 млн рублей, писала KP.RU. Савёловский суд Москвы обязал Собчак выплатить Родионовой 20 тыс. рублей.

В 2012 году на этой же премии «Серебряная калоша» журналистка вновь стала ньюсмейкером. На сцене Собчак появилась в костюме лошади и раздавала гостям белые гвоздики.

Свадьбу с режиссером Константином Богомоловым Собчак превратила в перформанс. В Грибоедовский загс молодожены приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а вечером в ресторане в присутствии гостей и родственников телеведущая станцевала стриптиз, передавал телеканал НТВ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак и Константин Богомолов

Какие провокационные заявления делала Собчак

До рождения сына Платона журналистка причисляла себя к чайлдфри. В 2013 в Сеть попала запись разговора телеведущей, на которой она нелестно высказывается о детях. Позже Собчак объяснила свою позицию молодостью и загруженностью.

«Мне эти дети тогда — как собаке пятая нога. Если бы мне было 25 лет, то так же бы к этому и относилась», — отмечала звезда.

Собчак грубо отзывалась и о людях с лишним весом. Она подчеркивала, что не любит людей с лишним весом.

«Я никогда не понимала и уже, наверное, не пойму феномен „жопы без границ“ от Кардашьян, но я рада, что в мире моды по-прежнему худоба — обязательное условие большого успеха. И не надо обманываться. Нет ничего более красивого, чем худое спортивное тело. А женщин с формами и округлостями оставьте дальнобойщикам», — говорила журналистка.

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