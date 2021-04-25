«Это был разговор с Богом»: Киркоров высказался о номере Ламы на «Маске»

https://static.news.ru/photo/11e007d0-a602-11eb-b7f0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Актёр, скрывающийся в костюме Ламы на шоу «Маска», произвёл фурор своим выступлением и заставил жюри разрыдаться. По словам судьи проекта Регины Тодоренко, артист «вытащил козырь» из своего академического прошлого.

Герой проекта исполнил уникальное произведение на французском языке, заставив зрителей и жюри испытать самые глубокие эмоции. Своё выступление Лама посвятил выбывшему из шоу Носорогу. Артист заявил, что скучает по рассекреченному участнику проекта. На замечание, что герои шоу не знают друг друга и не разговаривают, артист ответил:

Вы знаете, иногда не нужно слов, чтобы понять, что под маской скрывается большой артист!

Исполнение песни привело жюри в такое замешательство, что судьи не сразу нашли слова, чтобы оценить выступление артиста.

Это был разговор с Богом, какой-то невероятный контакт! У девочек слёзы, у меня ком в горле! — высказался Филипп Киркоров.

По окончании выступления артисту сделали неожиданный подарок: Ламе подарили именную руку для раздач автографов.

Как сообщалось ранее, Эвелина Блёданс оказалась специальным приглашённым гостем в шоу «Маска». Артистка вышла в костюме Мишки и попыталась максимально запутать жюри в рамках проекта на НТВ.