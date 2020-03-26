https://static.news.ru/photo/fa8584de-6f7f-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, сколько нужно заплатить, чтобы стать солисткой Большого театра. По её словам, сейчас талант не играет никакой роли. В кордебалет с радостью берут тех, кто готов раскошелиться на сумму «с четырьмя нулями в долларах».

И она попадёт, если первая цифра у суммы будет совсем не единичка. А если ещё больше увеличить, то можно стать сразу и солисткой, вне зависимости от таланта и призвания. Если же девочка плохо танцует — пусть это станет проблемой не театра, а зрителей, — заявила она в интервью «КП-Курск».

Она посетовала, что уровень исполнения падает, а мастерство и самоотдача уходят в небытие. Волочкова также возмутилась ценами на билеты, которые порой доходят до 50 тысяч рублей. Это, по её мнению, отталкивает настоящих любителей искусства, оставляя шанс только тем, кто приходит «выгуливать свои платья и бриллианты».

Эти люди идут в Большой театр просто ради пафоса. А раньше зритель шёл в театр, как в храм. Очиститься от суеты и всего того, что льётся на него с экранов телевизора. Зато Большой театр зарабатывает на этом много денег, — заключила балерина.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова смогла добиться возмещения долгов от Большого театра. Артистка обвиняла учреждение в присвоении её доходов за несколько лет. Вернуть её средства помогли сотрудники банка.