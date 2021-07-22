«Эти люди воры»: Лаура Джугелия обвинила своих братьев в мошенничестве

Российская журналистка и основательница портала Peopletalk Лаура Джугелия на своей странице в социальной сети Instagram обвинила двух своих родных братьев в попытке отобрать у неё дом, где она живёт с супругом более 20 лет. В посте женщина отметила, что братья «подали в суд на неё и её мужа» и собираются присвоить себе чужую недвижимость. Джугелия также назвала братьев «ворами».

Эти люди вымогают деньги, продали наш участок в Абхазии и присвоили деньги себе!!!! Хочу, чтобы все знали, что эти люди воры, вымогатели и мошенники, и то как они себя ведут, не имеет оправдания. Мы старались решить этот вопрос мирным путём, но этим людям всё равно на всех, — отметила Джугелия.

Журналистка добавила, что братьям якобы «нужны только деньги. Поэтому очень прошу быть с ними осторожными и не иметь с ними никаких дел».

Накануне актриса театра имени Ермоловой заявила о намерении подать в суд на руководство. Она рассказала, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков якобы собирается сократить больше двух десятков человек, которые считают увольнения незаконными.

NEWS.ru попытался получить официальный комментарий руководства театра им. Ермоловой, но все телефоны, указанные на сайте, оказались выключены.

Ранее Олег Меньшиков рассказывал, что неделю провёл в состоянии комы. В процессе операции у актёра остановилось сердце.