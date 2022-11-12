«Эта мысль разрывает сердце»: опубликована часть книги вдовы Пьера Нарцисса Вдова Пьера Нарцисса опубликовала часть книги о жизни и смерти певца

Фото: Личный архив Валерии Калачевой

Пьер Нарцисс и Валерия Калачева

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева решила написать о нем книгу. Женщина планирует подробно рассказать о жизни и смерти исполнителя хита «Шоколадный заяц», скончавшегося 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Фрагменты готовящейся книги Валерия Калачева предоставила для публикации NEWS.ru.

Я не раз жалела о разводе. И он жалел, предлагал снова быть вместе. Я отказывалась, боясь, что снова начнет махать кулаками. А он снял квартиру по соседству, говорил мне и дочке: «Извините, но можно я буду с вами до последнего?». И вышло, что слова «до последнего с вами» оказались пророческими — сама мысль об этом разрывает мне сердце, — признается Валерия Калачева.

В другом фрагменте книги вдова артиста рассказывает о том, как сильно она и дочь продолжают скучать по Пьеру Нарциссу.

Еду в машине. Настроение — хуже некуда. Поплакала за рулем, хотя машина — не то место, где следует разводить сырость. Приехала домой — там Каролина грустная. Спрашиваю ее, понимая, что ответит утвердительно: «По папе скучаешь?». Она кивает — и мы обе, не сдерживаясь, рыдаем в голос, — пишет Калачева.

Ранее Валерия Калачева рассказала NEWS.ru, что Пьер Нарцисс умер от подагры, которая «разъела» часть внутренних органов, в том числе сердце. По словам женщины, во время операции, которая закончилась летальным исходом, у артиста дважды останавливалось сердце. Вторая остановка и стала причиной смерти.